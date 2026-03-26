Italia, la finale dei playoff Mondiali sarà contro la Bosnia: battuto il Galles ai rigori
26.03.2026 23:35 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Sarà la Bosnia l’avversaria dell’Italia nella finale dei playoff per i prossimi Mondiali 2026. Dopo aver battuto l’Irlanda del Nord per 2-0, gli azzurri di Gattuso sfideranno la squadra di Barbarez, che dopo l’1-1 nei tempi regolamentari ha vinto ai rigori. Decisivo l’ultimo penalty di Alajbegovic che ha regalato il passaggio del turno e la possibilità di giocarsi ancora la qualificazione.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.