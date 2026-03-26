Italia, Gattuso: "Una vittoria che ci voleva. E ora giochiamoci la finale!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Tonali, Kean e l'Italia riesce a superare la semifinale dei playoff Mondiali 2026, battendo l'Irlanda del Nord e staccando per il pass per la finale, da vivere martedì sera contro una tra Galles e Bosnia (1-1 alla fine dei tempi regolamentari, dovranno giocare i supplementari). Subito dopo il triplice fischio, Gennaro Gattuso è intervento ai microfoni di Rai Sport, analizzando la vittoria: "

"C'era da faticare, non è stato per niente facile. Ci hanno sorpreso perché ci aspettavamo che venissero in verticale, hanno anche provato a palleggiare. Nel primo tempo potevamo far meglio, però c'è stata concentrazione. Siamo stati bravi, non era scontato. Ci siamo complicati un po' noi la vita, Locatelli era sempre schiacciato, uscivamo con la linea a quattro che non era quello che avevamo preparato. Nel secondo tempo abbiamo dato maggior ritmo. Dobbiamo giocare questa finale, cerchiamo di recuperare bene. Non sarà semplice, ma anche questa partita sapevamo non sarebbe stata facile.

"La tensione che sentiamo noi la sentono anche gli altri. Ci godiamo questa sera, e poi da domani saremo già concentrati per il prossimo appuntamento. Ci voleva, ringraziamo Bergamo per l'ennesima volta, ho sentito pochissimo fischi. Adesso ci andiamo a giocare questa finale".