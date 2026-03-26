Lazio, delusione Hysaj: Albania ribaltata dalla Polonia, addio Mondiale
26.03.2026 22:52 di Mauro Rossi
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Dura poco più di un’ora il sogno di Elseid Hysaj e della sua Albania. Il terzino della Lazio era impegnato in Polonia contro Lewandowski e compagni a caccia della finale degli spareggi per qualificarsi al prossimo Mondiale. All’iniziale vantaggio della nazionale albanese, firmato da Hoxha, ha risposto un uno-due letale dei polacchi tra 63’ e 73’, prima con Lewandowski e poi con Zielinski, decisivo per indirizzare la gara. Il terzino della Lazio è rimasto in campo per tutta la gara, schierato a destra della difesa a quattro dell’Albania, rimediando anche un’ammonizione al minuto 79.