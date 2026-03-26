Italia, Tonali: "Nervosismo e tensione all'inizio. Ma da quando c'è Gattuso..."

Fonte: Lalaziosiamooi.it

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Sandro Tonali, che ha siglato il primo gol in Italia-Irlanda del Nord, ha analizzato la vittoria dei suoi ai microfoni di Rai Sport a qualche minuto dal triplice fischio. Ecco le parole del centrocampista azzurro:

"È stata po' il replay della partita contro l'Estonia qui a Bergamo. Avevamo contro una squadra molto fisica, noi ultimamente avevamo sofferto queste situazioni, quindi siamo stati bravi a sfruttare i nostri momenti. Non ne abbiamo avuti molti, ma siamo stati bravi a sfruttarli.

Eravamo nervosi, c'era un po' di tensione, poi col passare dei minuti è cambiata la partita. Dopo l'1-0 abbiamo iniziato a essere finalmente liberi di testa. Non l'ho ancora rivista, però mi sembra che abbiamo fatto una grande performance. Siamo stati concentrati sui loro punti di forza. Dobbiamo essere sempre positivi, lo siamo stati da quando è arrivato il mister. Dobbiamo continuare così, dobbiamo vincere, non c'è altra scelta".