Isaksen show con la Danimarca. La Lazio lo elogia: "Mamma mia Gus!" - FT

26.03.2026 22:57 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Isaksen show con la Danimarca. La Lazio lo elogia: "Mamma mia Gus!" - FT
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Una serata perfetta per la Danimarca che prosegue il suo cammino verso il Mondiale dopo una belle e rotonda vittoria contro la Macedonia del Nord. La nazionale danese si è imposta con un sonoro 4-0 con un Gustav Isaksen assoluto protagonista e autore di una doppietta in appena 60 secondi.

Al triplice fischio della gara sono arrivati anche i complimenti della Lazio: "Due gol in 1’: mamma mia Gus".

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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