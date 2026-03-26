Isaksen show con la Danimarca. La Lazio lo elogia: "Mamma mia Gus!" - FT
26.03.2026 22:57 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Una serata perfetta per la Danimarca che prosegue il suo cammino verso il Mondiale dopo una belle e rotonda vittoria contro la Macedonia del Nord. La nazionale danese si è imposta con un sonoro 4-0 con un Gustav Isaksen assoluto protagonista e autore di una doppietta in appena 60 secondi.
Al triplice fischio della gara sono arrivati anche i complimenti della Lazio: "Due gol in 1’: mamma mia Gus".
Due gol in 1’: mamma mia Gus ️ https://t.co/y5PIbSl3gQ— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 26, 2026
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autore
Jessica Reatini
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