Lazio, Isaksen trascina la Danimarca verso il Mondiale: Macedonia ko - VD
La Danimarca conquista la finale dei playoff e tiene vivo il sogno del Mondiale del 2026.
Nella gara contro la Macedonia del Nord la Nazionale guidata da Riemer si è imposta con un sonoro 4-0 e tra i protagonisti assoluti del match c’è anche il calciatore della Lazio Isaksen che ha firmato la sua personale doppietta. Due gol nel giro di un minuto che hanno permesso alla Danimarca di mettere in cassaforte il risultato.
La prima rete siglata al volo mentre, nella seconda, il calciatore biancoceleste si è fatto trovare pronto su una respinta non proprio perfetta di Dimitrievski.
Ad aprire le marcature ci ha pensato Damsgaard mentre, a chiudere, il poker porta la firma di Norgaard. In finale la Danimarca sfiderà la vincente tra Repubblica Ceca e Irlanda.
2-0 Denmark.— FCBGavi (@tculer4) March 26, 2026
GOOOOOOAAAAALLLLLL ISAKSEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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WHAT A PERFORMANCE BY ISAKSEN!!!! IMMEDIATELY SCORES DOUBLE!!!!— Rango (@Rango_deep) March 26, 2026
🇪🇺 Denmark 3 - 0 North Macedonia pic.twitter.com/ZTL4Tw6Ci2
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