Lazio, Briga papà: da Milinkovic a Radu quanti messaggi di auguri!
26.03.2026 22:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Il 25 marzo sarà per sempre una data indimenticabile per il cantante e tifosissimo della Lazio Mattia Briga. Lui e la moglie Arianna nella giornata di ieri sono diventati genitori della piccola Allegra, come annunciato dalla coppia sui social: "ALLEGRA. Figlia di un immenso Amore. 25 Marzo 2026".
Tantissimi i messaggi di auguri arrivati dal mondo Lazio: "Augurissimi, congratulazioni. Che meraviglia", ha commentato lady Zaccagni, "Auguriiiii. Benvenuta Allegra" con l'emoji di un'aquila, questo il messaggio di Radu a cui si è unito anche il Sergente Milinkovic: "Augui Brate!".
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autore
Jessica Reatini
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