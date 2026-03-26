Lazio | Italia - Irlanda del Nord, Zaccagni in panchina: i dettagli
26.03.2026 22:35 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Vicino alla squadra. Il gruppo dell'Italia resta tutto unito, anche con gli infortunati. Mattia Zaccagni, ai box per un problema fisico e fuori dai convocati di Gattuso, è presente a Bergamo per la gara contro l'Irlanda del Nord. Il capitano della Lazio è seduto su una panchina aggiuntiva con Vicario e Di Lorenzo, vestito con la tuta azzurra.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.