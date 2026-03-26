Italia, Locatelli: "Questo è un gruppo bellissimo. E Gattuso è il nostro condottiero!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Intervenuto insieme ai compagni ai microfoni di Rai Sport, anche Manuel Locatelli ha analizzato il successo contro l'Irlanda del Nord, che ha permesso all'Italia di proseguire il percorso verso i Mondiali del 2026. Ecco le parole del centrocampista della Juventus:

"Abbiamo un’altra finale da giocare, non abbiamo fatto ancora nulla. Nel primo tempo siamo partiti un po’ contratti, è vero, abbiamo invece fatto un buon secondo tempo. Positivo sicuramente vincere davanti ai nostri tifosi. Sentiamo la responsabilità, dobbiamo esserne onorati.

Siamo un gruppo bellissimo, Gattuso è il nostro condottiero e siamo lì a lottare per lui. Ci siamo uniti ancora di più con le sofferenze degli ultimi tempi, e questa è la base per ripartire. Ora dobbiamo recuperare l’energia, ma non ci sono alibi né nulla: dobbiamo andare a fare una grande finale.

Il mister, al termine del primo tempo, ci ha detto: “Pensavate fosse facile? Non è così”. Dobbiamo portarci la compattezza di questa sera, della positività tra di noi, ci parlavamo spesso. Dobbiamo continuare così, il lavoro di squadra paga sempre.

Come si va a giocare contro Bosnia e Galles? Ci vuole personalità in queste partite qui. Ripartire dall’atteggiamento del secondo tempo, con la compattezza del primo. Sono cose che devono essere basilari. Volevamo sbloccare subito la partita, non ci siamo riusciti, siamo stati un po’ frenetici, ma alla fine ce l’abbiamo fatta (...) Sentiamo la responsabilità nei confronti dei bambini".