Italia - Irlanda del Nord, le pagelle dei quotidiani: Tonali e Kean sugli scudi, male Retegui
L'Italia supera il primo scoglio e batte l'Irlanda del Nord imponendosi per 2-0 con le reti di Tonali e Kean. Una gara a due facce quella giocata dagli azzurri, poco brillanti nel primo tempo, più sciolti e cinici nella ripresa. A brillare sono senza dubbio i due azzurri in gol, diverse invece le insufficienze per alcuni giocatori. Ecco di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi.
CORRIERE DELLO SPORT - Donnarumma 6; Mancini 6.5, Bastoni 6.5 (63' Gatti 6), Calafiori 6.5; Politano 6.5 (83' Palestra sv), Barella 7, Locatelli 6, Tonali 7.5 (83' Pisilli sv), Dimarco 6; Kean 7.5 (88' Raspadori sv), Retegui 5 (63' Pio Esposito 6.5). Ct: Gattuso 6.5.
IL MESSAGGERO - Donnarumma 6; Mancini 6.5, Bastoni 6 (63' Gatti 6), Calafiori 6; Politano 6.5 (83' Palestra sv), Barella 6, Locatelli 5.5, Tonali 7.5 (83' Pisilli sv), Dimarco 6; Kean 7 (88' Raspadori sv), Retegui 5 (63' Pio Esposito 6.5). Ct: Gattuso 6.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Donnarumma 6; Mancini 6.5, Bastoni 6 (63' Gatti 6), Calafiori 6.5; Politano 6.5 (83' Palestra sv), Barella 6.5, Locatelli 7, Tonali 7.5 (83' Pisilli 6), Dimarco 6.5; Kean 7 (88' Raspadori sv), Retegui 5 (63' Pio Esposito 6.5). Ct: Gattuso 7.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.