Atalanta, infortunio per Hien con la Svezia: club in apprensione
Poco più di mezz'ora in campo per Isak Hien, impegnato con la Svezia nella semifinale dei playoff per il Mondiale contro l'Ucraina. Il difensore dell'Atalanta si è fermato per un infortunio alla coscia, si tratterebbe di un problema muscolare che gli impedirà di essere a disposizione per la prossima gara con la selezione. La Dea è in apprensione, il giocatore si sottoporrà a accertamenti che chiariranno meglio le sue condizioni e gli eventuali tempi di recupero.
Incrocia le dita Palladino che spera di non dover rinunciare allo svedese, punto di riferimento per la retroguardia. Al rientro dalla sosta i bergamaschi affronteranno il Lecce, poi Juventus, Roma e la semifinale di Coppa Italia contro la Lazio.
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