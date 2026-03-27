Lazio, Noslin si gioca tutto: occasione rilancio nel finale di stagione

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RASSEGNA STAMPA - Noslin cerca il rilancio. L'infortunio di Zaccagni gli ha aperto un'opportunità che ora non deve sprecare. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, infatti, a Bologna l'olandese è subentrato nel secondo tempo, dando una spinta in più all'attacco biancoceleste. E infatti sono arrivati i due gol di Taylor, decisivi per la vittoria.

Dall'inizio aveva giocato Pedro, con cui ora è in ballottaggio per chiudere il tridente in vista della ripresa del campionato dopo la sosta. Non è da escludere un impiego da titolare per l'ex Verona, con lo spagnolo gestito e utilizzato solo nella ripresa. Decisamente più indietro, invece, la carta Cancellieri, impiegato praticamente sempre a destra (dove gioca Isaksen).

Nelle prossime tre partite, verso la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta dove difficilmente Zaccagni sarà a disposizione, Noslin dovrà giocarsi tutte le sue chance. Non ha avuto una stagione facile, complice anche la difficoltà nel trovare il ruolo più adatto alle sue qualità. In questi mesi finali ha una grande occasione per imporsi in maniera decisiva.