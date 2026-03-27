Italia, che gaffe! La Bosnia vince, gli Azzurri esultano: il video è virale - VD

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Rai ha mandato in onda una scena che probabilmente sarebbe stato meglio fosse rimasta nascosta. Per buon senso e anche un po' di scaramanzia. Nel post-partita di Italia - Irlanda del Nord, alcuni calciatori sono stati ripresi mentre guardavano con interesse ai minuti finali di Galles - Bosnia per sapere quale sarebbe stata la prossima avversaria in finale.

Tra questi calciatori mostrati dalla Rai, si possono notare Vicario, Dimarco e Pio Esposito. Il primo in particolare è stato ripreso mentre esultava per il risultato finale ai rigori. In evidente difficoltà Rimedio e Adani: "Avevate detto di non farli vedere poi li inquadrate quando esultano... bisogna eusltare martedì", queste le parole di rimprovero di Adani.

La Bosnia sarà il prossimo avversario dell'Italia in finale playoff e le scena degli Azzurri mostrata in mondovisione è già andata virale sui social, con i tifosi bosniaci galvanizzati dalla reazione dei calciatori italiani. Di seguito il video.

Look at this disrespect and arrogance by Italy. They were already celebrating after we won penalties. We will take this to account in Zenica!pic.twitter.com/P8DCNvpb39 — Bosnian Football (@BosniaNTBall) March 27, 2026