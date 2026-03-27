Danimarca, Isaksen: "Siamo stati bravi, ma non abbiamo ancora fatto nulla"

Gustav Isaksen è stato il grande protagonista della vittoria della Danimarca contro la Macedonia del Nord. L'esterno della Lazio ha realizzato due dei quattro gol segnati dalla squadra di Riemer, che hanno siglato il passaggio del turno alla finale dei playoff Mondiali. Nel post partita, il classe 2001 ha commentato la vittoria e la sua prestazione ai microfoni di Bold, DR Sporten e SE og HØR. Di seguito le sue parole.

"Il comportamento della Macedonia del Nord? È sempre irritante, ma fa parte del gioco. Va bene così. Nell'intervallo ci siamo detti di non farci prendere dalla frustrazione e di non lasciarci influenzare, perché prima o poi avrebbero ceduto; non potevano restare a terra per tutta la partita. Dopo il nostro primo gol, la Macedonia del Nord si è abbassata e si è stancata, così poi abbiamo dimostrato stare meglio e di essere una squadra superiore".

"Avevamo già parlato prima del fischio d'inizio del fatto che c'era un'alta probabilità di trovarsi sullo 0-0 all'intervallo e che sarebbe stata una partita chiusa. Quindi dovevamo solo continuare a spingere. Il ct Brian Riemer è stato bravissimo a mantenere la calma nell'intervallo e a tranquillizzarci, così non siamo andati in ansia",

"Ma non abbiamo ancora fatto nulla. È martedì che si deciderà tutto. Dobbiamo vincere anche quella partita! Abbiamo fame, sappiamo tutti quanto sarebbe importante andare al Mondiale. È una motivazione pazzesca per noi. La vittoria contro la Macedonia del Nord è stata una prova di forza, perché il primo tempo non è stato facile. Ma siamo usciti carichi nella ripresa e abbiamo sentito subito che loro erano stanchi. Una volta segnato l'1-0, abbiamo semplicemente continuato ad attaccare e giocato un ottimo secondo tempo".

"Se è stata la mia miglior prestazione? Non lo so proprio. Penso che ce ne siano state diverse, ora mi sento incredibilmente a mio agio. Sento una grande fiducia da parte del ct Riemer e da tutti i miei compagni, mi lasciano dribblare molto. Mi sento incredibilmente sicuro di me, e credo che questo sia fondamentale per le mie prestazioni".