Lazio | Motta, problemi con l'Italia U21: torna a Formello. Le ultime

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Edoardo Motta torna a Formello. A causa di una riacutizzazione di problemi preesistenti, il portiere della Lazio ha lasciato il ritiro dell'Italia U21 di Baldini e sta rientrando a Roma. Nei prossimi giorni sarà valutato dallo staff biancoceleste in vista della prossima gara di campionato contro il Parma. Di seguito la nota.

"Si comunica che per la riacutizzazione di problemi preesistenti, i calciatori Edoardo Motta (Lazio) e Antonio Raimondo (Frosinone) sono stati esclusi dalla convocazione e faranno ritorno quest’oggi presso le rispettive sedi. Sono stati altresì convocati il portiere dello Spezia Diego Mascardi e l’attaccante della Juve Stabia Alvin Okoro (originariamente selezionato per l’amichevole di quest’oggi della Nazionale Under 20 a Riano contro l’Inghilterra)".