Roma, Dybala e non solo: quanti giocatori andranno via in estate

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RASSEGNA STAMPA - Tanti giocatori in uscita per la Roma. A partire dai quattro in scadenza di contratto: oltre a Pellegrini, El Shaarawy e Celik c'è anche Dybala, richiesto in Argentina. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sono tutti destinati a lasciare la Capitale a giugno: la Joya, insieme al numero sette giallorosso, percepiscono rispettivamente 8,5 e 6,5 milioni di euro a testa; il terzino turco ha chiesto un rinnovo altissimo (3,8 milioni) ed è finito nel mirino della Juventus; sul Faraone, invece, c'è l'interesse del Genoa.

Poi ci sono i calciatori in prestito che non saranno rinnovati. Si tratta di Ferguson, Tsimikas e Zaragoza: il primo rientrerà al Brighton, il secondo al Liverpool e il terzo al Bayern Monaco. La Roma, infatti, ha già deciso di non riscattare lo spagnolo (13 milioni) e di pagare la penale di 500mila euro. L'unico che potrebbe rimanere è Venturino, perché la sua situazione è legata a quella di Baldanzi al Genoa che potrebbe acquistarlo a titolo definitivo. Infine c'è da chiarire la situazione di Dovbyk, pagato 38,5 milioni due anni fa e ora in uscita.