Calciomercato Lazio | Milan su Karetsas: era una richiesta di Sarri

27.03.2026 13:45 di  Simone Locusta   vedi letture
Calciomercato Lazio | Milan su Karetsas: era una richiesta di Sarri

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il Milan piomba su Kostantinos Karetsas. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, il gioiellino greco è uno degli obiettivi del ds Tare per aggiungere qualità offensiva in estate.

I rossoneri vogliono rinforzarsi in ogni reparto, ma oltre all'obiettivo Goretzka del Bayern Monaco si cercano anche giovani talenti per il presente e il futuro.

Karetsas è nel mirino anche delle big di Premier League: Chelsea, Arsenal e Manchester United sono sulle sue tracce. Il Genk spara alto, servono almeno 35 milioni di euro

Sul calciatore, Sarri ci aveva visto lungo. Prima che si venisse a conoscenza del blocco del mercato, il classe 2007 era uno dei nomi indicati dal tecnico biancoceleste per rinforzare la rosa laziale. Già in estate la sua valutazione era alta, ora è raddoppiata.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.