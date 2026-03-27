Calciomercato Lazio | Milan su Karetsas: era una richiesta di Sarri
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il Milan piomba su Kostantinos Karetsas. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, il gioiellino greco è uno degli obiettivi del ds Tare per aggiungere qualità offensiva in estate.
I rossoneri vogliono rinforzarsi in ogni reparto, ma oltre all'obiettivo Goretzka del Bayern Monaco si cercano anche giovani talenti per il presente e il futuro.
Karetsas è nel mirino anche delle big di Premier League: Chelsea, Arsenal e Manchester United sono sulle sue tracce. Il Genk spara alto, servono almeno 35 milioni di euro.
Sul calciatore, Sarri ci aveva visto lungo. Prima che si venisse a conoscenza del blocco del mercato, il classe 2007 era uno dei nomi indicati dal tecnico biancoceleste per rinforzare la rosa laziale. Già in estate la sua valutazione era alta, ora è raddoppiata.