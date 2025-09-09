Calciomercato Lazio | Karetsas, il nome di Sarri: ma la sua valutazione...

RASSEGNA STAMPA - Ora sì, si pensa al mercato. Si è appena chiusa la sessione estiva, sarebbe quasi assurdo lavorare ancora su nuovi acquisti. Ma non per la Lazio, che negli ultimi tre mesi non ha avuto la possibilità di tesserare giocatori a causa del blocco imposto dalla Covisoc. Per questo adesso si ragiona sulla finestra di gennaio.

Non è ancora chiaro se le operazioni saranno libere o a saldo zero. Intanto però Sarri ha fatto i suoi nomi alla società, alcuni erano già usciti prima del blocco del mercato di giugno. Uno dei profili più attenzionati dal tecnico è sicuramente Konstantinos Karetsas del Genk. Rientrava perfettamente nell'identikit del Comandante: un giocatore di qualità e corsa, con tempi d’inserimento e colpi.

Il diciassettenne però, come riportato da Il Corriere dello Sport, ha già una valutazione di circa 15-20 milioni di euro. Una cifra sicuramente molto elevata per le casse attuali della Lazio.

