Isaksen 'on fire' con la Danimarca. E i tifosi lo premiano - FT
Una serata praticamente perfetta. Gustav Isaksen sale in cattedra e trascina la sua Danimarca verso il Mondiale del 2026. La nazionale danese strapazza la Macedonia del Nord imponendosi per 4-0 e Gus sigla una doppietta micidiale che in appena un minuto permette alla Danimarca di passare dall’1-0 al 3-0 in appena sessanta secondi.
Al termine della sfida non poteva che essere lui l’MVP del match come testimonia il profilo social della Nazionale con un post: “Giocatore della partita. Dopo due gol e una prestazione forte, Gustav Isaksen è stato votato giocatore del match dai tifosi danesi. Il premio è stato consegnato dall'11enne Lucas”, questo il messaggio.
Adesso Isaksen è chiamato a un’altra prestazione importante nella finalissima che mette in palio il Mondiale che la Danimarca giocherà contro la Repubblica Ceca martedì 31 marzo alle 20.45.
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