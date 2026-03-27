Bosnia - Italia, le probabili formazioni: tutti i dubbi di Gattuso per la finale
L'ultimo atto prima del Mondiale. Dopo la vittoria contro l'Irlanda del Nord, l'Italia si gioca la qualificazione in America nella finale dei playoff contro la Bosnia, che in semifinale ha superato il Galles ai rigori. Gattuso potrebbe riproporre praticamente lo stesso undici visto a Bergamo, con Donnarumma in porta e la linea difensiva composta da Mancini, Bastoni e Calafiori. A centrocampo solo conferme per Barella, Locatelli e Tonali, così come sulle fasce per Politano a destra e Dimarco a sinistra. Un solo dubbio in attacco: Pio Esposito insidia Retegui per fare coppia con Kean.
BOSNIA (3-5-1-1): Vasjli; Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Alajbegovic, Sunjic, Dedic; Dzeko, Demirovic. Ct: Barbarez.
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean. Ct: Gattuso.