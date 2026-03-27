Italia, Tonali cita la Lazio: "È il gol più importante della mia carriera dopo..."

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L'Italia è in finale dei playoff per i Mondiali 2026. Battuta l'Irlanda del Nord in semifinale grazie ai gol di Tonali e Kean. Proprio il centrocampista azzurro ha commentato la vittoria ai microfoni di SkySport, citando anche la Lazio e il suo periodo al Milan. Di seguito le sue dichiarazioni.

"È il gol più importante della mia carriera finora, insieme a quello segnato contro la Lazio quando ero al Milan. Lo dedico a tutti perché tutti si meritano di andare al Mondiale. Occhio però: non abbiamo ancora fatto niente, c'è ancora tanta strada da fare. Ora resettiamo questa partita, aggiungo purtroppo perché stasera è stato bello, ma dobbiamo recuperare e dare il 150% nella prossima per andare al Mondiale. Dovremo uscire dal campo senza farcela più, la gente merita di godersi un Mondiale, abbiamo questa responsabilità".