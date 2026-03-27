Capello: "Ho urlato come un pazzo. L'Italia ci ha messo l'anima"

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© foto di Federico De Luca

L'Italia ha battuto l'Irlanda del Nord a Bergamo e prosegue il percorso verso il Mondiale, nel mirino ora c'è la sfida con la Bosnia. All'indomani della vittoria, alla Gazzetta dello Sport, ha parlato Fabio Capello che non ha nascosto il suo entusiasmo per il successo ottenuto dagli azzurri: "Ho urlato come un pazzo sul divano. Per me la Nazionale è molto più di una squadra".

Poi, soffermandosi sulla prestazione, ha detto: "La squadra ci ha messo fisico e attenzione, a lungo non ci ha permesso di avere lucidità negli ultimi 30 metri e così abbiamo faticato a creare pericoli". Sulla prossima avversaria, ha aggiunto: "Una buona tecnica e sono sicuramente superiori all’Irlanda del Nord. Però devo essere onesto: per spirito e ritmo, il Galles sarebbe stato un ostacolo più complicato, specialmente in casa loro".

Infine, su Gattuso: "L’ho visto teso, come è normale che sia, ma anche parecchio carico in panchina. Ecco, al di là di difetti e difettucci, si è vista una Nazionale che ci ha messo l’anima e ha lottato. Da italiano so bene che abbiamo avuto squadre più forti in passato, ovviamente, ma quello che non posso tollerare è la mancanza di orgoglio, di agonismo, al di là delle qualità tecniche".

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