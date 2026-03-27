Calciomercato Lazio | Un attacco da ricostruire: possibile rivoluzione estiva

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RASSEGNA STAMPA - Quella alle porte potrebbe essere un’estate di importanti cambiamenti per l’attacco della Lazio. Tra le principali difficoltà di questa stagione sicuramente il limitato apporto offensivo, numeri alla mano, delle punte a disposizione di Maurizio Sarri. Per questo, a prescindere dal futuro del tecnico, nono sono da escludere cambiamenti nella prossima sessione di mercato.

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, infatti, a oggi solo un calciatore su quattro è certo di rimanere alla Lazio. Nonostante non stia trovando molto spazio, infatti, il club crede nell’investimento Petar Ratkov ed è pronto a confermarlo anche nella prossima stagione. Da valutare, invece, la posizione degli altri tre calciatori.

I 14 milioni di riscatto necessari per Maldini porteranno inevitabilmente ad attente riflessioni a Formello, a meno che non scatti l’obbligo in caso di qualificazione europea. Noslin ha estimatori sia in Ligue 1 che in Premier League e non è considerato affatto incedibile. Dia, infine, è in crescita: la Lazio lo riscatterà per 11,3 milioni in estate dopo il prestito biennale gratuito, la sua posizione sarà poi da valutare e dipenderà dalle offerte che effettivamente arriveranno a Formello.