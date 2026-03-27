Calciomercato Lazio | L'Inter vuole Koné: Frattesi può andare alla Roma
27.03.2026 12:45 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
CALCIOMERCATO LAZIO - Davide Frattesi è stato il sogno di una notte di fine gennaio. La Lazio ha provato a portarlo nella Capitale nei giorni conclusivi della finestra invernale di calciomercato ma con scarsi risultati. Adesso, però, può finire all'altra sponda del Tevere.
Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'ex Sassuolo potrebbe finire all'interno di uno scambio tra Inter e Roma. I nerazzurri sarebbero interessati a Manu Koné, centrocampista classe 2001 di proprietà dei giallorossi.
L'Inter vuole rinforzare il proprio centroxampo, ma la Roma spara alto: chiede circa 40-50 milioni di euro per liberare il francese e Davide Frattesi può essere la chiave giusta per far decollare la trattativa.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.