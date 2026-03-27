Bosnia, il ct avvisa l'Italia: "Possiamo battere chiunque. Siamo motivati"
Sergej Barbarez, ct della Bosnia, ha parlato così dopo la vittoria ai rigori contro il Galles: "Abbiamo la volontà di rendere felice la nostra gente. Sappiamo quanto a lungo siamo stati in una spirale negativa nel calcio, ma possiamo essere noi a rompere il ghiaccio. Se siamo passati attraverso questa partita, possiamo battere chiunque".
"Non vedo l’ora di affrontare l’Italia. I nostri giocatori che militano in Serie A saranno particolarmente motivati. Solo vincendo partite come questa si può avere successo. Non abbiamo perso una sola gara ufficiale in trasferta dal novembre 2024, e questo record lo meritiamo pienamente".
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