Rovella in treno con Diletta, Venere e "Zio" Maldini: lo scatto social - FT
27.03.2026 15:15 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Diletta, compagna di Nicolò Rovella, ha condiviso un tenero scatto che riprende il centrocampista della Lazio in treno, insieme alla figlia Venere e all'amico e compagno d squadra, Daniel Maldini.
I due si sono conosciuti quando entrambi indossavano la maglia del Monza, è rimasta una bella amicizia anche quando erano divisi, ognuno con la propria squadra. E ora, che si sono "ricongiunti" a Roma, ne stanno approfittando per trascorrere qualche momento insieme. La foto social di Diletta ne è l'ennesima conferma.
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.