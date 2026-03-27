Rovella in treno con Diletta, Venere e "Zio" Maldini: lo scatto social - FT

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Diletta, compagna di Nicolò Rovella, ha condiviso un tenero scatto che riprende il centrocampista della Lazio in treno, insieme alla figlia Venere e all'amico e compagno d squadra, Daniel Maldini.

I due si sono conosciuti quando entrambi indossavano la maglia del Monza, è rimasta una bella amicizia anche quando erano divisi, ognuno con la propria squadra. E ora, che si sono "ricongiunti" a Roma, ne stanno approfittando per trascorrere qualche momento insieme. La foto social di Diletta ne è l'ennesima conferma.