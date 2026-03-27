Lazio | Zaccagni no-stop: in piscina per "correre" verso il recupero - FT
27.03.2026 15:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Maurizio Sarri, in virtù della pausa per le nazionali, ha dato il weekend libero ai suoi dopo la sgambata di questa mattina alle 11.00. Chi non vuole fermarsi perché spera di tornare, quanto prima, a disposizione dell'allenatore è Mattia Zaccagni.
Il capitano della Lazio, fermo a causa di una lesione al vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra, ha condiviso sul proprio profilo Instagram un video in cui, direttamente in piscina, sta lavorando per recuperare dallo stop. L'entità dell'infortunio, dopo i primi controlli, si è rivelato più serio del previsto: il fantasista biancoceleste spera di poter accorciare i tempi.
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.