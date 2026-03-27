Nazionali, la Nigeria batte l’Iran in amichevole. E Dele-Bashiru…
27.03.2026 16:35 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La Nigeria ha battuto 2-1 l’Iran in amichevole, grazie ai gol di Simon - che ha sbloccato il match dopo 6’ dal calcio d’inizio - e Adams che ha ribadito il vantaggio alla ripresa. A nulla è servito il colpo vincente Taremi, arrivato al 67° minuto del secondo tempo. Ha avuto spazio anche Dele-Bashiru, convocato con la Nigeria. Il centrocampista della Lazio è subentrato nel secondo tempo, al 68° per sostituire Simon, e ha disputato così i minuti finali dell'incontro.
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