Nazionali, la Nigeria batte l’Iran in amichevole. E Dele-Bashiru…

La Nigeria ha battuto 2-1 l’Iran in amichevole, grazie ai gol di Simon - che ha sbloccato il match dopo 6’ dal calcio d’inizio - e Adams che ha ribadito il vantaggio alla ripresa. A nulla è servito il colpo vincente Taremi, arrivato al 67° minuto del secondo tempo. Ha avuto spazio anche Dele-Bashiru, convocato con la Nigeria. Il centrocampista della Lazio è subentrato nel secondo tempo, al 68° per sostituire Simon, e ha disputato così i minuti finali dell'incontro.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE