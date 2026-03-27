GOSSIP | Sfogo social per la moglie di Lautaro Martinez: "Tante cose non si vedono..."
27.03.2026 16:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Ha deciso si affidare ai social un lungo sfogo Augustina Gandolfo, moglie dell’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez. L’influencer ha voluto condividere con i suoi fan una sua giornata senza filtri sottolineando come, spesso, ci si dimentichi che anche i calciatori e le loro mogli sono persone come le altre, seppur vivono una condizione economica privilegiata... <<< LO SFOGO DELLA MOGLIE DI LAUTARO >>>
autore
Jessica Reatini
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