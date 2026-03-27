GOSSIP | Reginaldo e la storia con la Canalis: "Ecco cosa mi diceva Corradi"

Fonte: TuttoGossipNews.it

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Reginaldo è tornato a parlare della sua storia con Elisabetta Canalis ai microfoni del podcast Profootball. Come è andata veramente? Come si sono conosciuti? Il calciatore racconta, come riporta Golssip.it: "Era da tre mesi che lei mi voleva conoscere. Solo che stavo a Parma con Bernardo Corradi che non mi diceva che era lei. Lui allora stava con la Santarelli, ma non erano ancora sposati. E la Canalis era molto amica della Santarelli. Bernardo Corradi mi diceva sempre..." CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > CANALIS <