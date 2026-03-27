FORMELLO - Lazio, riposo e poi testa al Parma. Motta rientra, gli altri...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

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FORMELLO - Settimana di allenamenti già completata. L'ultima seduta è stata quella di venerdì mattina: ora due giorni di riposo, poi la ripresa fissata per lunedì per iniziare a preparare la gara contro il Parma. Non destano preoccupazione le condizioni di Motta, costretto a rientrare anzitempo a Roma dalla Nazionale. Ha accusato una leggera contusione, se la porta dietro dalla gara contro il Milan.

Per questo ha lasciato il ritiro dell'Italia U21: non avrebbe comunque giocato, il titolare è Palmisani. Al momento non ci sono dubbi sulla sua presenza in porta al rientro dalla sosta. Nei prossimi giorni torneranno a disposizione anche tutti gli altri convocati (Provstgaard, Marusic, Hysaj, Dele-Bashiru, Przyborek, Isaksen, Dia e Ratkov), tra mercoledì e giovedì prossimo il gruppo sarà al completo.

Sarri ritroverà presto pure gli infortunati Gila, Cataldi e Basic: il primo giocherà solo se al 100%, contro il Bologna si è fermato per un nuovo fastidio al ginocchio; il croato, invece, farà un provino martedì con il resto della squadra: potrebbe rivedersi dopo quasi due mesi. Sicuramente non ci saranno Provedel, Rovella (entrambi stagione finita) e Zaccagni (out ancora per qualche settimana).