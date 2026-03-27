Italia, De Paola: "In questa Nazionale non si salta l'uomo. Ci serve..."

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Il giornalista Paolo De Paola ai microfoni di TMW, è intervenuto per analizzare il momento che la Nazionale italiana sta vivendo dopo la vittoria contro l'Irlanda del Nord:

"Calano gli avversari nella ripresa, noi abbiamo meno paura. Vedo ancora in questa Nazionale uomini che non saltano l'avversario. C'è solo Politano. Mi sono piaciuti Pisilli e Palesta, perché hanno provato qualcosa in questo senso. A noi serve più qualità tecnica".

Cosa aggiunge?

"Abbiamo una carenza di personalità. Sono giocatori che anche in riferimento allo status che hanno ti aspetti più carisma, coraggio, invece è emersa la paura. C'è mancato maledettamente un Totti, uno di qualità tra centrocampo e attacco. Speriamo possano dare qualità i giovani 'incoscienti', che hanno più voglia di farsi vedere. Abbiamo dei giocatori che possono inserirsi ma manca il 10, che ti fa un passaggio".