Napoli, Lukaku diventa un caso: ora rischia di finire fuori rosa

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Lukaku, dopo aver risposto alla convocazione, ha deciso di non prendere parte alle amichevoli col Belgio e di approfittare della sosta per proseguire il lavoro per tornare in condizione in vista del rush finale di stagione. Contrariamente a quanto s’aspettava però, il belga ha scelto di fermarsi a Anversa per prepararsi e di non tornare a Napoli. La società lo aspettava in sede.

Nella giornata di ieri l’ex Roma non si è presentato e il cambio di programma ha irritato, e non poco, il club che - in attesa di un confronto diretto con Conte - ha deciso di multarlo. Non è una rottura, ma sicuramente uno strappo sia con l’allenatore sia con la società. La situazione però non cambierà i piani del giocatore che si tratterà in patria almeno fino alla fine della prossima settimana. Una situazione in evoluzione e in casi estremi il salentino, con la società, potrebbe anche decidere di escluderlo dal gruppo.

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