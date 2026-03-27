Bosnia - Italia, la sfida è già iniziata: il botta e risposta tra Gattuso e Dzeko

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L’Italia ha battuto l’Irlanda del Nord e si giocherà l’accesso al Mondiale nella sfida contro la Bosnia, uscita vincente ai rigori contro il Galles. La partita è in programma martedì, ma la sfida è iniziata già fuori dal campo. Gattuso, parlando con i cronisti presenti alla New Balance Arena, ha analizzato così i prossimi avversari: “Squadra di grande esperienza, vecchi marpioni che giocano con il 4-4-2, hanno esperienza e giocheremo in uno stadio molto molto caldo. Sarà una partita difficile”.

Da Cardiff è arrivata la risposta di Dzeko che, soffermandosi sugli azzurri, ha detto: “Siamo una squadra unita, con molti giovani di qualità e alcuni giocatori più esperti. Abbiamo meritato la vittoria anche con un pizzico di fortuna. Non dobbiamo pensare troppo a quello che è successo, non mi piace guardare al passato, guardiamo al presente e al futuro. Ci siamo meritati la finale. Abbiamo disputato delle ottime qualificazioni. Ora ci aspetta la finale contro gli italiani, che verranno a Zenica da grandi favoriti. Noi però vogliamo dimostrare quanto possiamo fare”.

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