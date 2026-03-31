Calciomercato Lazio | Dall'Argentina: "Nel mirino un difensore del River Plate"

CALCIOMERCATO LAZIO - Spese in casa del River Plate. In Argentina sono sicuri: la Lazio guarda alla squadra di Gallardo per il mercato del futuro. Non solo Agustin Ruberto, attaccante classe 2006 già da tempo nel mirino della società biancoceleste: secondo quanto riportato dal portale El Crack Deportivo, infatti, a Formello starebbero tenendo d'occhio anche Lautaro Rivero.

Si tratta di un difensore centrale argentino, classe 2003. Nel suo contratto, in scadenza nel 2028, ha una clausola da cento milioni di dollari; il suo valore di mercato, però, si aggira intorno ai sette milioni di euro. Quest'anno ha giocato 10 partite e ha segnato un gol. Nelle scorse settimane è stato accostato all'Inter, ma su di lui ci sarebbe anche l'interesse di Brighton, Leeds e West Ham.

La Lazio sta monitorando diversi profili per il reparto arretrato, praticamente tutto in scadenza tra il 2026 e il 2027. In estate arriverà Pedraza (terzino sinistro), ma si valutano anche giocatori come Arnau Martinez, Valincic e Diogo Leite (a parametro zero). Lautaro Rivero è solo l'ultimo nome finito in orbita biancoceleste.