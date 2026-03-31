Lazio - Parma, l’Olimpico sarà ancora deserto: il dato sui biglietti venduti
RASSEGNA STAMPA - Tornerà a essere deserto lo stadio Olimpico dopo la parentesi con il Milan. A meno meno di cinque giorni dal fischio d’inizio della gara tra Lazio e Parma, in programma sabato sera, sono infatti pochissimi i tagliandi staccati.
Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, a oggi il dato parla di 2400 biglietti, un numero leggermente cresciuto rispetto ai 1000 di sabato pomeriggio ma comunque minimo.
I tifosi della Lazio torneranno quindi a manifestare il proprio dissenso svuotando l’Olimpico, come avviene ormai da diverse gare casalinghe fatta eccezione per quella con il Milan, in attesa di una decisione della tifoseria organizzata per quanto riguarda il derby di metà maggio, formalmente in trasferta, e l’eventuale finale di Coppa Italia.