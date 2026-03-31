Lazio, Zaccagni e Maldini al Mondiale con l'Italia? Gattuso ci pensa...
RASSEGNA STAMPA - Speranza per l'estate. L'Italia si gioca il Mondiale, la finale playoff contro la Bosnia deciderà se gli azzurri voleranno in America o meno. Poi eventualmente Gattuso dovrà pensare alle convocazioni. Al momento non ci sono giocatori della Lazio in rosa: l'unico, Zaccagni, si è fermato per infortunio e ha dovuto dare forfait.
Come riportato da Il Corriere della Sera, il ct lo stima e apprezza le sue qualità tecniche e umane, per questo potrebbe anche rientrare subito nella lista per il Mondiale. Diverso, invece, il discorso per Daniel Maldini: in questo finale di stagione in biancoceleste dovrà convincere Gattuso di meritare la sua chiamata.
Un pensiero c'era stato dopo l'infortunio di Scamacca, ma alla fine il tecnico ha deciso di tenere il centravanti dell'Atalanta senza sostituirlo. Per il Mondiale, però, il figlio d'arte potrebbe avere qualche chance, soprattutto per quanto riguarda la sua duttilità in zona offensiva. Tutto passerà dalle sue prestazioni con la maglia della Lazio.