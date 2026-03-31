Lazio, Isaksen è (di nuovo) in rampa di lancio: ora servono conferme
RASSEGNA STAMPA - È di nuovo il momento di Gustav Isaksen. L’esterno della Lazio sta vivendo un momento di grande forma, prima nelle ultime uscite con la maglia della biancoceleste e poi con la doppietta segnata con la Danimarca contro la Macedonia del Nord. Il danese andrà ora a caccia di conferme anche questa sera contro la Repubblica Ceca nella gara che potrebbe valere il Mondiale, prima di tornare a Formello per il rush finale di stagione.
Ed è proprio con la maglia della Lazio che ora Isaksen deve e vuole confermarsi. Come riporta il Corriere dello Sport, ci sono dei numeri da migliorare: se con la Danimarca l’esterno ha segnato 6 gol in 14 gare per una media di una rete ogni 2.3 partite, in biancoceleste i gol sono appena 13 in 113 match, per una media di una marcatura ogni 8.69 incontri.
Un tema affrontato apertamente anche da Isaksen in patria, insieme alla promessa di migliorare anche i numeri nel club. Se lo augura la Lazio, che in estate potrebbe essere davanti a un bivio: o il rinnovo del contratto in scadenza nel 2028 o, in caso di conferme ed eventuale Mondiale giocato a buoni livelli, sedersi al tavolo per ascoltare le eventuali offerte che arriveranno.