Lazio, Formello in dubbio: il ritiro estivo torna in montagna? Le ultime
31.03.2026 10:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Attese novità a breve sul ritiro estivo della Lazio. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la società biancoceleste starebbe seriamente valutando l'idea di tornare in montagna per svolgere la preparazione. Così facendo sarebbe messo da parte il Centro Sportivo di Formello, dove la squadra di Sarri aveva lavorato prima dell'inizio di questa stagione.
Attualmente sarebbero in corso diversi sondaggi con alcune località dell'Italia settentrionale: come scrive ancora lo stesso quotidiano, sicuramente non si tornerà ad Auronzo di Cadore, almeno per quest'anno.