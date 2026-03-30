Lazio, Petrucci (Sky): "Basic tornerà. Sul futuro di Tavares..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Matteo Petrucci è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare un punto della situazione in casa Lazio. Il giornalista di Sky Sport si è espresso sull'infermeria e sulle possibili plusvalenze in vista di quest'estate, prima di spiegare il rinvio di Lazio2032.

INFERMERIA - "Zaccagni oggi farà altri accertamenti, la lesione è di secondo grado, rimane fortemente in dubbio per la coppa Italia, anche se il giocatore è ottimista. Cataldi questa settimana tornerà gradualmente a lavorare con la squadra, vedremo come arriverà alla gara di sabato, si va verso la sua disponibilità. Gila andrà gestito fino a fine anno, non potrà giocarle tutte fino alla gara del 22, ha sempre il solito problema di infiammazione, secondo me sarà risparmiato sicuramente a Napoli, prima della coppa Italia. Tra domani e dopodomani Basic tornerà ad allenarsi".

PLUSVALENZE - "Secondo me Tavares e Isaksen sono i giocatori su cui puoi sviluppare una plusvalenza importante, su Isaksen soprattutto saranno fatte delle valutazioni in estate. Per tutte le valutazioni sui giocatori dipenderà da chi sarà l’allenatore, con Sarri giocatori come Provedel e Basic andranno rinnovati, senza Sarri sarà valutata una loro cessione".

LAZIO2032 - "La presentazione di Lazio 2032 non ci sarà in questa sosta, era legata a doppio filo a determinati passi avanti sul fronte stadio Flaminio, credo che in futuro sarà riprogrammata".