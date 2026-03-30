Lazio, gli ultimi impegni dei convocati in Nazionale: il calendario
Si avvicina la fine della sosta per le nazionali. Sono rimasti gli ultimi impegni per i giocatori della Lazio che sono stati convocati, ovvero Provstgaard, Marusic, Hysaj, Dele-Bashiru, Przyborek, Isaksen, Dia e Ratkov. Le gare si disputeranno tutte martedì 31 marzo, tra amichevoli e qualificazioni per il prossimo Mondiale. Di seguito il calendario.
DANIMARCA | Oliver Provstgaard
Qual. Mondiali | Repubblica Ceca - Danimarca
Martedì 31 marzo ore 20:45
MONTENEGRO | Adam Marusic
Amichevoli | Montenegro - Slovenia
Martedì 31 marzo ore 18:00
ALBANIA | Elseid Hysaj
Qual. Mondiali | Ucraina - Albania
Martedì 31 marzo ore 20:45
NIGERIA | Fisayo Dele-Bashiru
Amichevoli | Giordania - Nigeria
Martedì 31 marzo ore 14:00
POLONIA U19 | Adrian Przyborek
Qual. Europei U19 | Serbia - Polonia
Martedì 31 marzo ore 17:00
DANIMARCA | Gustav Isaksen
Qual. Mondiali | Repubblica Ceca - Danimarca
Martedì 31 marzo ore 20:45
SENEGAL | Boulaye Dia
Amichevoli | Senegal - Gambia
Martedì 31 marzo ore 21:00
SERBIA | Petar Ratkov
Amichevoli | Serbia - Arabia Saudita
Martedì 31 marzo ore 18:00