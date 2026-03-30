Lazio, gli ultimi impegni dei convocati in Nazionale: il calendario

30.03.2026 13:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, gli ultimi impegni dei convocati in Nazionale: il calendario

Si avvicina la fine della sosta per le nazionali. Sono rimasti gli ultimi impegni per i giocatori della Lazio che sono stati convocati, ovvero Provstgaard, Marusic, Hysaj, Dele-Bashiru, Przyborek, Isaksen, Dia e Ratkov. Le gare si disputeranno tutte martedì 31 marzo, tra amichevoli e qualificazioni per il prossimo Mondiale. Di seguito il calendario.

DANIMARCA | Oliver Provstgaard

Qual. Mondiali | Repubblica Ceca - Danimarca

Martedì 31 marzo ore 20:45

MONTENEGRO | Adam Marusic

Amichevoli | Montenegro - Slovenia

Martedì 31 marzo ore 18:00

ALBANIA | Elseid Hysaj

Qual. Mondiali | Ucraina - Albania

Martedì 31 marzo ore 20:45

NIGERIA | Fisayo Dele-Bashiru

Amichevoli | Giordania - Nigeria

Martedì 31 marzo ore 14:00

POLONIA U19 | Adrian Przyborek

Qual. Europei U19 | Serbia - Polonia

Martedì 31 marzo ore 17:00

DANIMARCA | Gustav Isaksen

Qual. Mondiali | Repubblica Ceca - Danimarca

Martedì 31 marzo ore 20:45

SENEGAL | Boulaye Dia

Amichevoli | Senegal - Gambia

Martedì 31 marzo ore 21:00

SERBIA | Petar Ratkov

Amichevoli | Serbia - Arabia Saudita

Martedì 31 marzo ore 18:00

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.