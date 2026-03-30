Lazio, Gerry Scotti a 'Chi vuol essere milionario?': "Evviva Sarri!"

30.03.2026 17:15 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Gerry Scotti a 'Chi vuol essere milionario?': "Evviva Sarri!"
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio si è ritagliata un piccolo spazio nell'ultima puntata di Chi Vuol Essere Milionario, andata in onda ieri, martedì 29 marzo. Nel corso del programma, infatti, a un concorrente è stata posta una domanda a tema calcistico: "Qual è stato l'ultimo allenatore della Juventus a vincere lo Scudetto?".  

LA RISPOSTA - Domanda alla quale, da tifoso bianconero, il partecipante ha saputo rispondere con particolare semplicità dopo aver valutato le quattro opzioni a disposizione: Andrea Pirlo, Antonio Conte, Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. Al termine di un ragionamento fatto a voce alta, la scelta è ricaduta sull'attuale allenatore della Lazio.

"VIVA SARRI" - A quel punto Gerry Scotti, da tempo conduttore del programma, ha svelato l'esito lasciandosi andare a una pacata esultanza insieme al concorrente e a un "Viva Sarri, viva Sarri" che avrà sicuramente strappato un sorriso ai tifosi della Lazio che hanno assistito al siparietto televisivo. 

Niccolò Di Leo
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.