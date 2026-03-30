Lazio, Gerry Scotti a 'Chi vuol essere milionario?': "Evviva Sarri!"

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La Lazio si è ritagliata un piccolo spazio nell'ultima puntata di Chi Vuol Essere Milionario, andata in onda ieri, martedì 29 marzo. Nel corso del programma, infatti, a un concorrente è stata posta una domanda a tema calcistico: "Qual è stato l'ultimo allenatore della Juventus a vincere lo Scudetto?".

LA RISPOSTA - Domanda alla quale, da tifoso bianconero, il partecipante ha saputo rispondere con particolare semplicità dopo aver valutato le quattro opzioni a disposizione: Andrea Pirlo, Antonio Conte, Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. Al termine di un ragionamento fatto a voce alta, la scelta è ricaduta sull'attuale allenatore della Lazio.

"VIVA SARRI" - A quel punto Gerry Scotti, da tempo conduttore del programma, ha svelato l'esito lasciandosi andare a una pacata esultanza insieme al concorrente e a un "Viva Sarri, viva Sarri" che avrà sicuramente strappato un sorriso ai tifosi della Lazio che hanno assistito al siparietto televisivo.