Italia | Cambiaso prende la 20, la 10 a Raspadori: tutti i numeri di maglia
Tutto pronto per la sfida di questa sera tra Bosnia e Italia che scenderanno in campo alle 20.45 per il match decisivo dei playoff Mondiali.
Rispetto alla sfida giocata contro l’Irlanda del Nord il ct Gattuso ha cambiato un solo giocatore in lista: fuori Scalvini, dentro Cambiaso che prenderà la maglia numero 20. La 10 resta a Raspadori mentre la 9 a Mateo Retegui. Kean scenderà in campo con la maglia numero 11 mentre la 15 sarà di Pio Esposito.
Di seguito la lista completa:
Portieri
1 - Gianluigi Donnarumma
12 - Marco Carnesecchi
22 - Alex Meret
Difensori
2 - Marco Palestra
3 - Federico Dimarco
4 - Leonardo Spinazzola
6 - Alessandro Buongiorno
13 - Riccardo Calafiori
19 - Federico Gatti
20 - Andrea Cambiaso
21 - Alessandro Bastoni
23 - Gianluca Mancini
Centrocampisti
5 - Manuel Locatelli
8 - Sandro Tonali
14 - Niccolò Pisilli
16 - Bryan Cristante
17 - Davide Frattesi
18 - Nicolò Barella
Attaccanti
7 - Matteo Politano
9 - Mateo Retegui
10 - Giacomo Raspadori
11 - Moise Kean
15 - Pio Esposito
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