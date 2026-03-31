Calciomercato Lazio | Rebus portieri: tutto passa da Mandas. Gli altri...

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RASSEGNA STAMPA - Rebus portieri in casa Lazio. Provedel tornerà a luglio dopo l’infortunio alla spalla e l’operazione, è in scadenza nel 2027. Ciome riporta il Corriere dello Sport, finora non si è parlato di rinnovo. Motta invece è diventato titolare, molto dipenderà anche da Mandas, il suo rientro sembra scontato. Il greco è partito in prestito oneroso di 2,5 milioni con riscatto obbligatorio di 17,5 legato alla Champions del Bournemouth tredicesimo. Il portiere non ha ancora esordito e sta facendo panchina più che nella Lazio.



La volontà del club inglese sarà chiara a giugno. In caso contrario il portiere rientrerà a Roma. Provedel per Sarri è intoccabile, ma non è chiaro se Sarri rimarrà. Mandas non tornerebbe alla Lazio per fare il vice dove del resto c'è Motta, ma non solo. Tra l’estate e gennaio ha chiesto più volte la cessione, pur di andare in Premier ha rinunciato a 4 stipendi.

Il Bournemouth in estate aveva investito circa 28 milioni di euro su Petrovic, il secondo portiere era Forster, 38 anni, motivo per cui gli inglesi potrebbero investire comunque su Mandas, magari provando a ritrattare il prezzo con la società di Lotito.