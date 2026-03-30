Giordano su Isaksen: "Vi spiego perché alla Lazio segna di meno"
30.03.2026 22:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Intervenuto in collegamento a Radio Laziale, l'ex attaccante Bruno Giordano ha parlato del rendimento di Gustav Isaksen e del confronto tra i gol realizzati con la Lazio e quelli con la maglia della Nazionale danese. Di seguito la sua spiegazione a riguardo.
“Isaksen si gioca la partita della vita con la Danimarca, contro la Repubblica Ceca. Perché segna pochi gol con la Lazio? In Italia c’è un tatticismo esasperato, si punta sempre prima a non prendere gol che a farlo. Negli altri paesi invece se la giocano di più, per questo chi ha certe caratteristiche viene avvantaggiato in Europa e in campionati diversi. Per un attaccante giocare in Serie A diventa più complicato”.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.