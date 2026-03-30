Isaksen: "Pochi gol con la Lazio? È assurdo. Con la Nazionale..."

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Gustav Isaksen si gioca il Mondiale con la Danimarca. Dopo la doppietta realizzata in un minuto nella semifinale playoff contro la Macedonia del Nord, l'esterno della Lazio ora affronterà la Repubblica Ceca in finale per conquistare la qualificazione. Con la Nazionale la sua media gol è impressionante, con 6 reti segnate in 14 partite giocate (più un assist).

Diverso invece il discorso con la maglia biancoceleste, dove è stato molto meno decisivo e ha statistiche ben diverse (13 gol e 11 assist in 113 gare). Ai microfoni di TV MIDTVEST, Isaksen ha parlato proprio del confronto tra il suo rendimento in Italia e quello con la Danimarca, spiegando le maggiori differenze. Di seguito le sue parole.

"Sento che i compagni mi cercano molto alla Lazio e sono molto felice del modo in cui giochiamo lì. Però è un po' folle che la mia media gol sia così diversa rispetto a quella in Nazionale. In Italia i difensori sono davvero bravi e in Serie A non si segnano così tanti gol. Forse questo incide".