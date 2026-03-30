Italia, Oddi: "Non andare al Mondiale sarebbe grave. Ma è assurdo che..."
Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex difensore della Lazio Giancarlo Oddi ha parlato dell'Italia e della finale dei playoff che la Nazionale azzurra dovrà affrontare contro la Bosnia a Zenica. Di seguito le sue parole a riguardo.
“I giocatori della Nazionale sono quelli, non è che ce ne sono di migliori lasciati a casa. L’augurio è quello di superare i playoff per giocare i Mondiali. Domani in Bosnia, l’Italia giocherà in un contesto non ideale, sembra quasi uno stadio di calcio (sorride, ndr). Chiaro che loro utilizzino tutte le proprie armi per ottenere il risultato, ma se l’Italia non dovesse farcela sarebbe grave".
"In tutto questo, per una Nazionale come quella italiana mi sembra assurdo che debba giocare su un campo come quello di Zenica. Credo che la nostra federazione dovesse farsi sentire per evitare di incappare in situazioni particolari. Come, per esempio, come quello dell’erba alta. Non credo che i nostri giocatori possano spaventarsi per queste cose, ma non è neanche giusto che ci siano dei vantaggi per chi ospita”.