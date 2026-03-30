WOMEN | Serie A, Inter - Lazio: quando e dove seguire il match
30.03.2026 22:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Riparte la Serie A Femminile dopo la sosta per la Coppa Italia. Le biancocelesti, reduci dal ko interno contro la Roma, tornano in campo per affrontare l'Inter in trasferta. La gara è valida per la settima giornata del girone di ritorno.
L'appuntamento è in programma per sabato 4 aprile, calcio d'inizio alle 15 allo Stadio “Arena Civica Gianni Brera di Milano. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e inoltre, potrà essere seguita in streaming live e on demand accedendo alla piattaforma tramite app o sito.
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