Lazio, Pedro rinnova l’affitto a Roma: indizio sul futuro? Le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Scadrà al termine della stagione il contratto di Pedro con la Lazio. A quel punto per il classe 1987, che proprio in estate compirà 39 anni, sarà il momento di scegliere la prossima mossa. E, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de il Messaggero, un indizio potrebbe essere già arrivato nell’ottica di una permanenza in biancoceleste.

Il canario, infatti, avrebbe rinnovato per un altro anno il contratto di affitto della sua attuale casa nella Capitale. Un indizio, certo, che però potrebbe aiutare a definire il futuro di Pedro e che potrebbe legarlo ancora per almeno altri dodici mesi alla Lazio. Ma in quale veste?

Proprio qui sta il nodo: Pedro è infatti diviso tra la suggestione Tenerife per chiudere a casa la carriera e la scelta di appendere gli scarpini al chiodo. Dovesse rimanere alla Lazio, infatti, il canario non lo farebbe da calciatore ma salvo sorprese da allenatore di qualche squadra giovanile. Il contratto di affitto rinnovato lascia pensare a questa opzione, ma lo scenario è ancora privo di certezze e tutto in evoluzione. Intanto, però, è arrivato un primo indizio con cui fare i conti.