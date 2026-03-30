Lazio | Futuro in società per Marusic? Vuole chiudere la carriera a Roma
RASSEGNA STAMPA - Adam Marusic è giunto alla sua nona stagione con l'aquila sul petto. Un'eternità nel calcio di oggi. Nonostante il tempo passi, però, resta centrale nel gruppo biancoceleste: come riportato da Il Messaggero, con la presenza contro il Bologna ha superato Ivan Provedel per minuti giocati (2.660 contro i 2.610 del portiere).
Il montenegrino è una certezza per la Lazio e per Maurizio Sarri, che non riesce a privarsi di lui neanche quando scende in campo Lazzari. In quel caso, infatti, Adam viene spostato sulla corsia opposta, ma difficilmente esce.
Inoltre, Marusic è stato l'unico dei 12 calciatori biancocelesti in scadenza da qui al 2027 ad aver messo nero su bianco il rinnovo di contratto. Il montenegrino ha trovato un accordo fino al 30 giugno del 2028 con opzione per una ulteriore stagione. Una firma a vita praticamente perché alla chiusura di questo lungo ciclo avrà 37 anni e difficilmente avrà la voglia di continuare.
Il tempo per pensare a cosa fare da grandi ci sarà, non c'è nessuna fretta, ma una personalità del genere potrebbe sicuramente tornare utile in società, quando sarà il momento. Attualmente, Sarri non può fare a meno di lui.